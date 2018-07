Avião de pequeno porte cai no Campo de Marte

Segundo informações preliminares, duas pessoas ficaram presas nas ferragens

Uma aeronave de pequeno porte caiu no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, por volta das 18h10 deste domingo (29). Segundo a Infraero, sete pessoas adultas estavam a bordo do avião, que caiu na pista de pouso e decolagem após tentar arremeter.



Duas pessoas ficaram presas na ferragens, sendo elas o piloto e o co-piloto. Após ser levado ao Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu. O co-piloto segue em estado grave.



Dos cinco passageiros, quatro tiveram traumatismo craniano e um traumatismo abdominal.



Segundo informações preliminares, logo após a queda, houve uma explosão e o fogo foi contido pela brigada do Campo de Marte.



A aeronave de pequeno porte é um bimotor King Air C90 fabricada pela empresa norte-americana Hawker Beechcraft e com capacidade para sete pessoas.

O veículo está no nome da empresa de plásticos Videplast e partiu por volta das 15h30 da cidade de Videira, cidade com pouco mais de 47 mil habitantes de Santa Catarina.



A cidade é sede da matriz da Videplast, que ainda tem unidades em Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro. Arremeter

A prática de arremeter é um procedimento comum em aeronaves e ocorre quando o piloto, durante o pouso, precisa voltar a subir, como se estivesse decolando novamente.



A medida, geralmente, ocorre devido a problemas de visibilidade ou quando as vias de pouso estão obstruídas.