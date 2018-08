Av. São João é liberada após ônibus pegar fogo

Pista embaixo do Minhocão ficou interditada por quase duas horas

A avenida São João, no centro de São Paulo, foi totalmente liberada por volta das 8h da manhã desta terça-feira (7) após ficar quase duas horas parcialmente interditada. O bloqueio aconteceu após um ônibus pegar fogo na via.



O veículo pegou fogo por volta das 6h30 na pista embaixo do elevado João Goulart, o Minhocão, próximo a estação Marechal Deodoro, na linha 3-Vermelha do Metrô.



No momento do incidente a pista ficou completamente interditada causando congestionamento. Depois, uma faixa foi liberada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e não houve dano à estrutura do viaduto. Entretanto, ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.