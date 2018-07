Avenidas da zona leste sofrem mudança de trânsito no sábado

A reconfiguração estabelece que os motoristas que seguem no sentido bairro/centro pela avenida Celso Garcia tenham duas faixas de rolamento: uma para veículos e outra para os ônibus.



Já no sentido contrário (centro/bairro), no trecho entre o Largo da Concórdia e a rua Marcos Arruda, haverá duas faixas para veículos e uma para ônibus.



A nova sinalização será implantada nos seguintes trechos:



- avenida Rangel Pestana, entre o Largo da Concórdia e rua Ricardo Gonçalves;



- avenida Celso Garcia, entre a rua Ricardo Gonçalves e a avenida Airton Petrini.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai implantara partir deste sábado (21) mão dupla de direção no corredor formado pelas avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia, na zona leste, de São Paulo.A alteração passa a valer em um trecho de 6,7 km de extensão e de acordo com a companhia, deve eliminar o contrafluxo de ônibus com o objetivo de melhorar a percepção de pedestres na região, e assim, reduzir acidentes nas vias."A liberação da circulação dos demais veículos no sentido bairro-centro torna o fluxo de veículos em mão dupla mais perceptível aos pedestres", informou a CET em nota.