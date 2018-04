Autoteste de HIV é distribuído gratuitamente em São Paulo

Interessados devem acessar site para escolher ponto de retirada

A partir desta quarta-feira (11), cinco locais da cidade de São Paulo irão distribuir autotestes de HIV para homens que fazem sexo com homens (HSH). A iniciativa é parte da pesquisa "A Hora É Agora-SP", que busca avaliar a logística de distribuição dos kits na capital paulista.



Para retirar o autoteste, o interessado deve acessar o site e responder a uma pesquisa anônima antes de escolher um dos pontos de distribuição. Após isso, será gerado um número de protocolo, que deve ser usado para retirar o kit.



Os pontos que irão distribuir os autotestes estão distribuídos entre os bairros Vila Mariana, Largo do Arouche e República. "Com esses cinco locais vamos oferecer uma ampla variedade de horários para o público a que se destina a pesquisa, desde o funcionamento tradicional dos serviços de saúde durante a semana até o período noturno e aos finais de semana", aponta Maria Clara Gianna, coordenadora-adjunta do programa estadual de DST/AIDS de São Paulo.



Após a solicitação e com o protocolo gerado, o teste fica disponível no local escolhido em 24h. O usuário tem um prazo de 15 dias para fazer a retirada do kit nas unidades fixas e 30 dias nos trailers.



A pesquisa é uma realização da Faculdade de Medicina da USP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP)/ Fiocruz, dos Centros dos Estados Unidos de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), do CRD , as ONGs Pela Vidda e Barong, do PM DST/AIDS, do PE de DST/AIDS e do DIAHV.



Teste



Quem não fizer parte do público-alvo da pesquisa ou não desejar fazer o exame sozinho, é possível fazer o teste para o HIV em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo e nos 26 serviços da Rede Municipal Especializada (RME) em ISTs/AIDS da capital. Os endereços podem ser conferidos aqui.



É possível também ver a relação de todos os locais que realizam os testes no Estado de São Paulo no site do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS ou pelo Disque DST/AIDS: 0800 16 25 50.