Autoria de pintura da fachada do Convento São Francisco é desconhecida

Dois homens pintaram de bege a fachada do Convento São Francisco, no centro, na madrugada desta quarta-feira (25). A ação é irregular pois o local é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e precisa de autorização prévia antes de receber modificações.Câmeras de edifícios vizinhos flagraram homens com roupas cor de laranja e faixas reflexivas utilizando mangueiras para pintar as paredes. O convento afirma que não autorizou a pintura. A Prefeitura de São Paulo nega que tenha ordenado intervenção no local.O prédio, construído em estilo barroco, está localizado ao lado da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) e apresenta sinais de degradação.