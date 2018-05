A carregar o vídeo ...

Um grupo de alunos do curso de Serviços Sociais da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) suspendeu as aulas e ocupa o campus Perdizes, na zona oeste da capital, da instituição desde às 5h desta quarta-feira (23).A manifestação, de acordo com os estudantes, é uma resposta as agressões sofridas durante a ocupação parcial que começou na segunda-feira (21).O grupo disse que, durante as primeiras horas de ocupação, um professor da FEA (Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais) ameaçou alunas que compõe a ocupação. Ressaltamos que a agressão física apenas não ocorreu pois houve uma contenção feita pelos seus próprios alunos", informou em nota o grupo.O protesto começou solicitando a contratação da professora Marcia Campos Eurico no quadro permanente de docentes do Curso de Serviço Social. Hoje, a docente atua como substituta."Entendemos que a contratação da professora Marcia Campos Eurico é fundamental para a qualidade do curso, bem como o avanço das discussões e da pesquisa. Ressaltamos ainda que o curso de Serviço Social na PUC-SP com 80 anos de existência nunca teve em seu quadro docente uma professora negra, as duas que por lá passaram sendo uma delas a professora Marcia Campos Eurico, eram em caráter temporário", afirmou em nota a Comissão Gestora da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social.Em nota, a reitoria da PUC-SP informou que reconhece a "relevância das demandas dos alunos, que incorporam questões acerca da temática racial na Universidade", que a instituição tem estabelecido uma agenda de ações concretas relacionadas a essa temática, entre elas, a implementação do programa "Inclusão social: cotas étnico-raciais"."Reconhecendo a necessidade de diversificação e mudança do perfil do quadro docente da Universidade, está em elaboração uma política de cotas étnico-raciais para a contratação de docentes, a ser amplamente discutida pela comunidade, ainda neste ano, e aprovada nas instâncias colegiadas", declarou.Já em relação à demanda específica de permanência da professora Marcia Eurico, no quadro docente do curso de Serviço Social, os Departamentos de Fundamentos do Serviço Social e de Política Social e Gestão Social responderam expressando sua posição."A reitoria reafirma sua disposição em manter o diálogo com os estudantes acerca de suas demandas e reitera a necessidade de que a Universidade retome seu funcionamento normal, uma vez que questões estruturais relativas ao tema continuarão sendo tratadas e implementadas em âmbito institucional", diz a nota.