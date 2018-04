Atendimento de crianças com doenças respiratórias dobra nos últimos dois meses

Entre março e abril desse ano, o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus já atendeu 11,5 mil crianças com problemas respiratórios. O número é quase o dobro do registrado entre os meses de janeiro e fevereiro, quando foram registradas a entrada de 7 mil pacientes com diagnósticos do tipo.



A instituição alerta para o aumento de doenças respiratórios durante o outuno, onde a queda na temperatura, somada a baixa umidade do ar e ao aumento da poluição, contribuem para a propagação de vírus e bactérias.



"Para evitar que as crianças fiquem vulneráveis a doenças respiratórias, é importante manter o ambiente onde eles permanecem por mais tempo arejado e limpo. Nos dias mais secos, vale utilizar umidificadores de ar ou colocar bacias com água nos cômodos. A hidratação também deve ser reforçada. Vale lembrar que a pneumonia pode ser contraída por meio do contato com outra criança já doente", orienta Antonio Carlos Madeira, diretor do HMIMJ.

Durante as estações mais frias e secas do ano, estima-se um aumento de pelo menos 30% no atendimento, não apenas de crianças mas também de idosos devido a problemas respiratórios. Nesta época, a possibilidade de infecções pelo Vírus Sincicial Respiratório aumenta, podendo causar bronquiolite e pneumonia. Os sintomas mais frequentes da doença são a falta de ar intensa e cansaço do bebê em pequenas ações, como a de mamar.