Arrecadação de petróleo e gás natural cresce 16% em São Paulo

Resultado é do primeiro trimestre deste ano comparado ao quarto trimestre de 2017

A arrecadação na produção de petróleo e gás natural no Estado de São paulo registrou aumento de 16% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o último trimestre de 2017. Foi registrado um total de R$ 444 milhões.



DE acordo com a Secretaria Estadual de Energia e Mineração, a alta se deve ao crescimento da produtividade em 8% e o preço do barril de petróleo, regulado pela moeda norte-americana.



"O aumento é resultado da consolidação de São Paulo como o segundo maior produtor de petróleo e gás do país", afirmou o secretário da pasta, João Carlos Meirelles.



Do montante total, R$ 355 milhões foram destinados ao Estado, enquanto R$ 88,8 foram repassados a municípios da Bacia de Santos. Os valores são trimestrais e vão além dos royalties pagos mensalmente pela produção.



Atualmente, o Estado conta com uma produção equivalente a 445 mil barris por dia.