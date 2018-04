App do Detran-SP permite indicar com selfie o condutor que levou multa

O Detran- SP (Departamento Estadual de Trânsito) lançou nesta terça-feira (17) uma função no aplicativo digital onde o dono do automóvel pode indicar o condutor responsável por uma infração tirando uma selfie e assinando diretamente na tela do celular.

A indicação do real condutor pode ser feita quando a infração não foi cometida pelo proprietário, mas por alguém a quem ele emprestou o veículo. Isso permite que a pontuação seja atribuída à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) correta.

O Detran.SP oferece a opção do procedimento pelo portal desde 2016. Agora, no entanto, a indicação pode ser feita por meio de uma selfie. Para ter acesso a ferramenta, é necessário estar cadastrado no portal do departamento e baixar o aplicativo, disponível para celulares Android e iOS.

Feito o cadastro, o proprietário deve acessar a opção Indicação de Condutor no app e selecionar a infração. Depois de conferir os dados da infração e do veículo, ele se identifica tirando uma selfie e assinando na tela. Caso o dono do veículo não seja registrado em São Paulo ou até mesmo não tenha CNH, ele pode incluir uma fotografia de um documento de identificação, como o RG.

Para identificar o condutor que vai receber a autuação, o procedimento é semelhante: preenchimento do CPF, número da CNH, selfie e assinatura. As assinaturas devem sempre ser idênticas às da CNH.

Ao fim do processo, o cidadão é avisado que a indicação passará por uma análise, sendo possível que ele acompanhe o status da solicitação pelo app ou pelo portal.

Lei



Conforme a legislação federal de trânsito, as multas são sempre registradas no veículo, com base na placa. Quando o condutor não é identificado no momento da infração, o trâmite pode ser feito pelo correio, presencialmente ou pela internet.