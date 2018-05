Após rompimento de tubulação, Sabesp pede economia de água

O racionamento atinge pelo menos 17 bairros. São eles: Butantã, Cidade Universitária, Inocoop, Jardim Ademar, Jardim Bonfiglioli, Jardim Esmeralda, Jardim Ester, Jardim Matarazzo, Jardim Pinheiros, Jardim Previdência, Jardim Rizzo, Jardim Sara, Rio Pequeno, Rolinópolis, Vila Alba, Vila Gomes e Vila Polópoli.



A Sabesp disse que os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) solicita nesta terça-feira (22) a economia de água na região do Butantã e do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.O racionamento foi considerado necessário após uma tubulação de água ser danificada pelo rompimento de uma galeria de águas pluviais, do município. A companhia disse que iniciou ontem os reparos.A previsão é que os agentes da Sabesp finalizem os trabalhos até as 16h desta terça-feira (22). "O abastecimento retornará gradualmente após o término do conserto da tubulação", informou por meio de nota.