Após incêndio, Prefeitura faz concessão de Mercado de Santo Amaro

Edital de concessão é publicado no sábado (9), e prevê trabalhos de recuperação e melhoria do mercado destruído no fogo em setembro

Após incêndio ocorrido no dia 25 de setembro do ano passado, o Mercado Municipal de Santo Amaro, localizado na Zona Sul da cidade, opera em caráter emergencial aguardando a concessão da Prefeitura de São Paulo para a recuperação do espaço, cujo acidente atingiu 90% das lojas.



Em nota divulgada nesta sexta-feira (8), o documento final será publicado no Diário Oficial no sábado (9) e ficará aberto para o mercado durante 45 dias.



O mercado abastece a região de Santo Amaro, Indianópolis, Bosque da Saúde e Jabaquara, na Zona Sul, e é gerido pela APEMSA (Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Santo Amaro), sob a supervisão da SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo). Hoje, o local que possuia 3.600 m² de área construída, improvisa o serviço em uma tenda no estacionamento.



A concessão terá duração de 25 anos e os benefícios para o município com a concessão, neste período, ficam em torno de R$ 34 milhões, incluindo investimentos, outorga e ISS (Imposto Sobre Serviços).



O concessionário deverá ainda construir, pelo menos, 25 boxes e 160 vagas de estacionamento, além de obedecer diretrizes de arquitetura e gestão, como acessibilidade e certificações de edifício sustentável.