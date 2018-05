Após incêndio, prédio desaba no centro de São Paulo

Local era ocupado por mais de 200 pessoas; Bombeiros confirmam uma vítima

Um prédio desabou na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (1º), após pegar fogo. Pelo menos uma pessoa morreu.



A vítima é um homem, que era resgatado pelo bombeiros no momento que o prédio desabou. A identidade não foi divulgada e ele ainda não foi localizado. A corda e o cinto que amarravam o homem foram encontradas pela corporação por volta das 9h30.



O edifício de 24 andares era uma ocupação irregular e a Defesa Civil informou que mais de 200 pessoas, sendo 25% delas estrangeiras, viviam no local e foram cadastradas na lista de espera por moradia.



O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teria começado por volta da 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura, causando, cerca de duas horas depois, o desabamento do edifício.



Uma mulher e duas crianças também estariam desaparecidas, mas ainda não se pode confirmar de que essas pessoas estavam no prédio no momento do acidente.





O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói. O local chegou a abrigar a Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), mas estava desativado há cerca de 10 anos.



Outros focos