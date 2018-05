Após greve, ônibus intermunicipais voltam a circular

EMTU afirmou que cerca de 100 mil passageiro foram afetados com a paralisação

Os motoristas de ônibus intermunicipais de Guarulhos, na Grande São Paulo, entraram em greve na manhã desta sexta-feira (18). Após uma paralisação de cerca de duas horas, os veículos voltaram a circular.



O protesto foi feito por funcionários de cinco empresas, que estão em campanha salarial. De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), a interrupção na circulação dos ônibus afetou 89 linhas, mais de 500 ônibus e cerca de 100 mil passageiros.



Os veículos deveriam ter começado a sair das garagens por volta das 4h, mas isso só aconteceu após às 6h.



Em nota, a Prefeitura de Guarulhos informou que não havia sido notificada dentro do prazo que estipula a legislação (72 horas) pelo Sindicato dos Condutores (Sincoverg) sobre a assembleia.



"Para atenuar os problemas, a Secretaria de Transportes e Trânsito colocou uma viatura em cada garagem para garantir o restabelecimento das linhas, bem como liberou os micro-ônibus no Terminal Pimentas para levar os usuários até a região central, a fim de evitar o acúmulo dos passageiros no terminal", disse. em nota.



A EMTU informou que solicitou reforço da frota das outras empresas que atuam na região.