Após decisão da Justiça, famílias desocupam prédio na Cracolândia

Caminhões de mudança e vans da Construcap, empreiteira que irá construir o novo prédio, foram usados para transportar as famílias que viviam no imóvel. Elas receberão pagamento de auxílio-moradia (R$ 1,2 mil) por três meses e, depois, passarão a receber R$ 400 mensais até a entrega de um imóvel definitivo.



*Com informações da Agência Brasil

Famílias que ocupavam um prédio na rua Glete, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, deixaram o local neste domingo (15), após decisão da Justiça.O imóveis está localizado na chamada quadra 36, onde o governo do Estado de São Paulo pretende construir uma nova unidade do hospital Pérola Byington.Uma decisão da juíza Alexandra Fuchs, atendeu pedido do Ministério Público, e tinha suspendido todas as remoções. Entretanto, o governo do estado recorreu ao Tribunal de Justiça e conseguiu manter a ordem de despejo das famílias, que estava marcada para esta segunda-feira (16).