Após 46 dias de seca, SP acorda com chuva forte

Cidade estava em período de seca desde o dia 13 de junho

A cidade de São Paulo passou 46 dias sem chuvas significativas, porém a chegada da frente fria pausou o período seco da capital. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esse é o quarto maior período de estiagem prolongada.



Dados pluviométricos do Centro também apontam que o último dia de chuva com índices expressivos foi 13 de junho, que teve acumulado 8,4mm em média na capital e, em alguns pontos, chegou a 18,8mm. Durante o período de seca, a cidade teve algumas garoas, que totalizaram 0,16mm.



As chuvas começaram na segunda-feira (30), na Zona Sul da cidade e acabaram espalhando-se pela cidade, ainda sem força, totalizando uma média de 7,3mm.



São Paulo também decretou estado de atenção para alagamentos entre as 6h20 e 7h desta terça-feira (31). Segundo a apuração do CGE, as chuvas nesta manhã atingiram uma média de 8,6mm, dado que deve mudar no decorrer do dia.



O maior período sem chuvas, segundo o CGE, foi em 2012, totalizando 62 dias na seca, entre 19 de julho e 18 de setembro. O segundo foi em 2010, em que a cidade de São Paulo ficou 52 dias sem chuvas, entre 17 de julho a 6 de setembro. O terceiro maior observado pelo Centro foi ano passado, 50 dias de estiagem entre 14 de julho e 2 de agosto de 2017.



Previsão para os próximos dias



A quarta-feira (1) "deve começar com chuvas fracas e chuviscos, que diminuem no decorrer do dia. O sol pode até aparecer entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, enquanto as máximas não devem superar os 20ºC", divulgou o CGE em nota oficial.



A quinta-feira (2) também não conta com temperaturas altas, os termômetros devem variar entre 13ºC e 21ºC. "Ainda há condições para chuvas isoladas e chuviscos, principalmente entre o final da tarde e a noite", informou o Centro.