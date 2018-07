Apoio de DEM e PP a Doria pode provocar debandada dos aliados de França

PSDB anunciou Rodrigo Garcia como pré-candidato a vice na chapa ao governo do Estado de São Paulo

O anúncio do deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) como vice na chapa de João Doria (PSDB) ao governo do Estado de São Paulo é mais um golpe na candidatura de Márcio França (PSB), que, com as costuras dos tucanos na política estadual, pode se tornar alvo de uma debandada de aliados nos próximos dias.



Isso porque o nome do Rodrigo Garcia estava sendo cogitado na chapa de França para as eleições de outubro. O deputado Caio França, filho do atual governador, chegou a conceder entrevistas afirmando que "torcia" para a aliança entre PSB e DEM.



Em abril, o DEM havia pedido mais tempo para decidir entre Doria e França pois queria analisar a evolução das pesquisas eleitorais e os impactos da saída de Doria da prefeitura na opinião pública. Nessa batalha, a vitória foi do ex-prefeito de São Paulo.



Além do DEM, o PP passou a apoiar Doria mesmo após ter anunciado apoio a França no início do ano. Com as duas alianças, o tucano virou o jogo e passa a ter mais tempo de campanha na televisão durante o período eleitoral.



Outros partidos aliados a França afirmam que podem mudar de ideia sobre coligação nas convenções partidárias, que começam a partir desta sexta-feira (20).



Alckmin

Após ter sido vice de Alckmin no governo do Estado, Márcio França acreditava que teria a solidariedade do PSDB nas eleições desse ano. Com Doria entrando na disputa, os tucanos desistiram de apoiá-lo, deixando Alckmin, que é candidato a presidência, no meio do fogo cruzado.



"A única palavra no meu dicionário que vem antes da lealdade é gratidão. Só estou sentado aqui porque ele (Alckmin) me convidou para ser o vice. Ele me escolheu. Agora, se o partido apoiar outro, vou fazer o quê?", disse o atual governador.



Embora reitere que deve gratidão ao ex-governador tucano, França disse que, em relação a disputa presidencial, apoiará os rivais de Alckmin nos palanques estaduais.



"Se o sujeito [que está na coligação] vem aqui e vai a um evento comigo, vou fazer o quê? Vou falar você não vai no evento? Não dá", afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.