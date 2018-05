Anchieta e Régis Bittencourt ainda enfrentam protestos

Já os caminhoneiros negociaram com a Polícia Rodoviári e aceitaram estacionar no acostamento. No final da tarde, dez veículos ainda permaneciam no local, no sentido capital.



A rodovia Régis Bittencourt registrou ontem cinco pontos de manifestação, mas sem bloqueios totais das pistas. No entanto, também há veículos no acostamento.

A via Anchieta sofreu bloqueios durante o dia desta terça-feira (29) devido a protesto de caminhoneiros e de moradores da região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.Manifestantes chegaram a atear fogo em pneus na via e a parar caminhões no meio da pista.O Batalhão de Choque foi até o local e dispersou o grupo de moradores com bombás de gás e balas de borracha.