Anchieta e Imigrantes devem receber 320 mil veículos no feriado

No retorno dos usuários em direção a São Paulo, o tráfego deve se intensificar na tarde de domingo (29), a partir das 19h, quando está prevista a implantação da operação subida (com oito pistas direcionadas à São Paulo e duas no sentido do litoral), que permanecerá em vigor até às 22h.



Já os usuários que deixarem para subir a Serra na terça-feira (1º) contarão com a operação subida implantada a partir das 10h com previsão de encerramento às 20h.

As rodovias Anchieta e Imigrantes devem receber entre às 0h de sexta-feira (27) até às 23h59 de terça-feira (1º), de 190 mil a 320 mil veículos em direção à Baixada Santista durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o maior volume de veículos em direção ao litoral é aguardado para ocorrer na tarde de sexta-feira (27), quando será montada a operação descida (com sete pistas direcionadas à baixada e três no sentido de São Paulo), a partir das 16h.A operação ficará em vigor até 18h do mesmo dia, voltando a ser implantada no sábado (28), entre 7h e 18h, e, se necessário, também no domingo (29), das 10h às 12h.