Análise encontra 12 novas bactérias em águas da Billings

Ao todo, foram sete semanas de coleta e 466 quilômetros percorridos para recolher 200 amostras de água que, em alguns pontos, estavam a 20 metros de profundidade.



Muitas bactérias foram encontradas em locais onde a água da superfície é considerada boa e onde pode ocorrer pesca.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em terrenos irregulares às margens do reservatório.



"Como a Billings é um lago, ela vai acumulando os detritos que recebe no fundo do reservatório. O resultado é que ali se encontram dejetos de várias fontes de poluição, incluindo o rio Pinheiros", conta Marta Marcondes, que alerta para os perigos de revolver as águas da Billings.



A pesquisadora alerta que obras como a do Rodoanel "revolvem" o fundo da represa e pode trazer à tona todos os poluentes adormecidos ao fundo.



"Além disso, o acumulo de substâncias no fundo da represa diminui a capacidade de armazenamento do reservatório. Para limpar esse fundo é necessária uma ação humana mas se não fazem nem tratamento de esgoto, você acha que irão fazer uma dragagem de tudo aquilo de forma que não prejudique ainda mais o meio ambiente?" questiona Marta.



Atualmente, a represa Billings abastece cerca de 1,5 milhão de pessoas da zona sul de São Paulo e na região do ABC.

Uma análise feita na represa Billings descobriu 12 novas bactérias nas águas mais profundas do reservatório. O estudo feito pela primeira vez no reservatório foi organizado pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no ABC paulista.Segundo a pesquisadora Marta Marcondes, as bactérias podem causar doenças de pele, gastrointestinais e respiratórias."As pessoas que mais sofrem são as que moram na região do Eldorado, em Diadema e no Grajaú, na capital paulista. Elas estão voltadas para o reservatório, o cheiro é muito forte. Nessa época, sem chover, eles não conseguem respirar", afirma ao Destak.