Alunos de baixa renda tem até 31 de julho para atualizar cadastro na SPTrans

Estudantes que não preencherem o cadastro terão o benefício suspenso

Os estudantes de baixa renda tem até o dia 31 de julho para atualizar o cadastro na SPTrans e ter direito ao Bilhete Único gratuito.



Os alunos precisam informar o seu Número de Identificação Social (NIS) à empresa para manter o benefício. O prazo originalmente era 30 de junho.



Após esse prazo, o aluno que não tiver comprovada a baixa renda terá o benefício suspenso em agosto e deverá regularizar a situação para voltar a receber a cota.



Entretanto, o estudante cujo benefício gratuito for suspenso não perde o direito à compra de cotas de meia-tarifa.



Para a manutenção da gratuidade é preciso apresentar o CPF ou o Título de Eleitor originais do estudante; o RG, CPF, Carteira Profissional, Título de Eleitor, Certidão de nascimento ou de casamento de todas as pessoas que moram na casa; declaração escolar de todas as crianças e adolescentes que estudam; e comprovante de residência com CEP.



As entrevistas são realizadas nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Para consultar os endereços acesse o site da SPTrans ou a Central 156.