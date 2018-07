Alesp impede extinção de cargos do Detran-SP

Projeto de lei também prevê abertura de concurso público para o órgão

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (4) um projeto de lei que impede a extinção de cargos no Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O documento tenta reverter um movimento de demissão de diretores e, com isso, a restrição do atendimento em algumas unidades.



O documento, de autoria do governo estadual, mantém no cargo os membros do órgão que haviam sido afastados e também prevê abertura de concurso público.



"Cidades pequenas hoje têm um braço do Detran para resolverem qualquer dificuldade no trânsito, com o seu veículo ou com a sua habilitação. Essas pessoas já trabalham, mas é um contrato que acabou se encerrando", afirmou o deputado Ed Thomas (PSB).



A deputada Beth Sahão (PT) disse que o projeto permite a regulamentação da situação. "O governo já deveria ter resolvido isso há pelo menos cinco anos. Corremos o risco de que algumas unidades do Detran ficassem sem prestar o serviço", declarou.



Uma emenda aprovada junto com o projeto estabelece que o concurso para o preenchimento de vagas no Detran seja realizado no prazo de dois anos.



O projeto agora segue para a sanção do governador Márcio França (PSB).