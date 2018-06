Alesp aprova uso de R$ 48 mi para contratação de profissionais de saúde na USP

Recurso foi aprovado em dezembro de 2017, mas não especificava a destinação, por isso, verba não foi usada

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, na noite desta quarta-feira (13), um projeto de lei que aprova o uso do recurso de R$ 48 milhões para a contratação de profissionais de saúde para o Hospital Universitário da USP.



A lei que destina a verba para a instituição já tinha sido aprovada em dezembro de 2017 pelos deputados, mas não especificava a destinação do montante. Isso, teria impedido o uso do recurso. Entretanto, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Márcio França (PSB) para entrar em vigor.



A regularização na destinação da verba era uma das reivindicações de um grupo de alunos, professores e funcionários da USP, para que o Hospital Universitário possa voltar a funcionar e atender a população do bairro do Butantã, na zona oeste de São paulo, onde está localizada a Cidade Universitária.



Os R$ 48 milhões são provenientes dos royalties do petróleo e gás natural do Estado de São Paulo. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Estado de São Paulo prevê que o recurso obtidos pela venda dos produtos seja destinado às universidades estaduais.