Alesp aprova projeto que altera o teto salarial dos servidores

Apenas quatro parlamentares votaram contra a medida

Os deputados estaduais aprovaram, nesta terça-feira (5), a chamada PEC do Teto para o funcionalismo do Estado de São Paulo. A iniciativa terá um impacto de R$ 909 milhões em apenas quatro anos.



A medida altera o artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo e muda a referência para o teto do funcionalismo. Assim, o limite máximo deixa de ser o salário de governador, atualmente de R$ 22.388,14, e passa a ser o de procurador do Estado e desembargadores do Tribunal de Justiça, que é de R$ 30.471,11.



Em um total de 72 votos, 67 parlamentares foram favoráveis e apenas quatro votaram de forma contrária.



Para valer, a Proposta de Emenda à Constituição agora só precisa ser promulgada.