Alesp aprova aumento do teto salarial de servidores estaduais

Proposta de Emenda Constitucional com a medida foi aprovada em primeira discussão no Legislativo

Os deputados estaduais de São Paulo aprovaram na noite desta terça-feira (23) em primeira discussão na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) o projeto de lei que aumenta o teto salarial dos servidores públicos estaduais.



A medida está prevista na PEC (Proposta de Emenda Constitucional) número 5, que e altera a Constituição do Estado de São Paulo e prevê que o limite salarial para o funcionalismo deixe de ser baseado no salário do governador, como acontece atualmente e passa a ser limitado pela remuneração do desembargador de Justiça.



Na prática, o teto dos servidores passará de R$ 21 mil para R$ 30 mil até 2022. A alteração pode gerar um impacto no orçamento de R$ 909 milhões em quatro anos.



A proposta recebeu 65 votos favoráveis e três contrários, mas ainda precisa passar por uma segunda votação no Legislativo. Entretanto, não há necessidade de sanção pelo governador Márcio França (PSB), por se tratar de uma PEC.