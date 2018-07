Alça de acesso do km 20 da Anchieta é fechada para obras

As obras de ampliação da rodovia fazem parte das obrigações contratuais estabelecidas com o governo do Estado de São Paulo, sob regulação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).



A concessionária informou que com a nova configuração, a rodovia passará a contar, neste trecho, com seis faixas na direção de Santos – quatro na pista marginal e duas na central – e cinco faixas voltadas para São Paulo – três na marginal e duas na central.



Outros bloqueios



Para continuação das obras, alguns desvios e interdições ainda são necessários. É o caso da alça localizada na saída do km 22, no acesso aos bairros Assunção e Alvarenga. Como alternativa, os usuários podem utilizar as saídas do km 23 (bairro Demarchi) — veículos leves e pesados — ou do km 19 (centro) — somente veículos de passeio.



Para quem sai do bairro pela avenida João Firmino para acessar a pista norte da rodovia, também há alteração no trajeto. Neste caso, o usuário deve utilizar um desvio provisório que dará acesso à rua Manoel Coraza e posteriormente à via Anchieta, na altura do viaduto Moysés Cheid. Neste trecho, o tráfego é restrito aos veículos com até 4,2 metros de altura. Os demais devem acessar a via Anchieta no sentido Litoral e retornar no km 23.



A pista central da via Anchieta no sentido litoral também está bloqueada na altura do km 18 para o nivelamento da pista. No local, há um desvio para a pista marginal.

A alça de acesso à avenida Newton Monteiro de Andrade, ao lado do viaduto Teresa Delta, no km 20 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo, será fechada a partir das 10h desta terça-feira (3), no sentido São Paulo, para continuidade das obras de ampliação pista, entre os km 18 e km 23.O bloqueio, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta/Imigrantes), acontece para a adequação da alça com a nova pista marginal norte. A previsão é que ela seja liberada até o final do mês.Foram implantadas placas e faixas informativas dentro da cidade para avisar os motoristas do fechamento provisório da alça. Como alternativa, os motoristas poderão acessar a Anchieta no sentido São Paulo no km 18, pelas avenidas Lucas Nogueira Garcéz e Antártico.