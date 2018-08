Agência diminui em R$ 10 milhões multa da Eletropaulo

Punição ocorre por conta do tempo excessivo em que os usuários ficaram sem energia elétrica

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) diminuiu em cerca de R$ 10 milhões o valor da multa a ser paga pela Eletropaulo por falha em serviços prestados aos usuários.



A multa aplicada pela Arsesp (Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado) era de R$ 31,521 milhões e passou agora para R$ 21,898 milhões.



A punição ocorre por conta do tempo excessivo em que os usuários ficaram sem energia elétrica no ano de 2014.



A companhia afirma que "aguarda a publicação da íntegra da decisão para avaliar as medidas cabíveis".