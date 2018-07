Aeroporto Campo de Marte deve ser reaberto às 13h desta segunda-feira

Pistas estavam interditadas para pouso e decolagens para trabalho da perícia

O Aeroporto Campo de Marte, na zona norte São Paulo, deverá ser reaberto às 13h desta segunda-feira (30). De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os pousos e decolagens de helicópteros seguem normalmente.



A área do Campo de Marte está isolada para passar por avaliação dos peritos, e posteriormente, possam apresentar um parecer sobre as causas do acidente.



A interdição acontece desde a noite deste domingo (29), quando um avião de pequeno porte caiu ao tentar aterrissar, por volta das 18h. O piloto da aeronave, Antonio Traversi, que ficou preso nas ferragens, morreu ainda no local.



Os outros seis passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para hospitais da zona norte. Cinco deles apresentaram ferimentos, mas não correm risco de morte. Quatro foram diagnosticados com traumatismo craniano e o outro com traumatismo abdominal.



O estado de saúde dos feridos é estável. Porém, só há informações detalhadas sobre um dos passageiros, Agnaldo Crippa, 45 anos, gerente da Videplast. A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital San Paolo informou, por meio de boletim médico, que ele respira com ajuda de aparelhos devido à inflamação nas vias aéreas por inalação de grande quantidade de fumaça tóxica e que não há previsão de alta.



Em nota, a Infraero disse que lamenta o acidente e manifesta solidariedade aos familiares e vítimas. Que se coloca "à disposição para o apoio que o momento requer, além de colaborar com as investigações junto aos órgãos competentes".