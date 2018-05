Advogado é incluído na lista de desaparecidos

Polícia Civil anunciou um novo procurado e número vai a cinco

A Polícia Civil de São Paulo incluiu nesta terça-feira (15) o advogado, Alexandre de Menezes, de 40 anos, na lista de desaparecidos após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, no dia 1º de maio.



Com o novo registro, o número de pessoas que viviam no local e não foram encontradas vai a cinco.



De acordo com a família do rapaz, ele era dependente de álcool e drogas, está desempregado e estava morando no 10º andar do prédio, mas não é visto desde o dia do incêndio.



A polícia colheu material genético da mãe de Menezes e encaminhará ao IML (Instituto Médico Legal), para ser confrontado com os restos mortais encontrados nos escombros do prédio e que são examinados em laboratório.



Outros casos



O Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de buscas nos escombros do prédio no domingo (13). No local, foi encontrado fragmentos ósseos dos irmãos gêmeos Wendel e Werner, de 10 anos, de Francisco Lemos Dantas, de 56 anos e o corpo de Ricardo Oliveira Galvão, de 38 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros.



Porém, ainda estão na lista de desaparecidos a mãe dos garotos, Selma Almeida da Silva, de 38 anos; Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos; marido dela, Valmir de Souza Santos, de 47 anos; e Gentil de Souza Rocha, 53.



O prédio de 26 andares do Governo Federal pegou fogo após um curto-circuito no quinto andar e desabou em seguida, na madrugada do dia 1º de maio.



O edifício, localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.