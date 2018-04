Adolescente morre afogado na represa Billings

14h48 Afogamento em curso ( represa ) Travessa Vila Velha, 100 – Cooperativa / São Bernardo do Campo, 2 vtrs, vit de afogamento, masculino, adolescente, retirado pelo CB infelizmente em óbito, deixado aos cuidados do Policiamento #193RS. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 1 de abril de 2018

Um adolescente morreu após se afogar na represa Billings, em São Bernardo, na tarde deste domingo (1º), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.A corporação recebeu o chamado para o resgate por volta das 14h30. Uma outra pessoa também foi resgatada pelos bombeiros, mas não há informações sobre o estado de saúde.Duas viaturas foram deslocadas para o local, próximo ao bairro Cooperativas, onde os moradores da região utilizam a represa para banho aos finais de semana.A identidade dos dois envolvidos no acidente não foram divulgadas.