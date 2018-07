Acusado de pedofilia entrou em contradição no depoimento, diz delegado

O delegado Júlio César de Almeida Teixeira afirma que o jovem de 19 anos, preso acusado de abusar de uma criança de 12 anos, entrou em contradição durante o depoimento. O suspeito foi preso na última quarta-feira (18) em São Paulo.



O homem trabalhava em uma clínica odontológica no Ipiranga, zona sul da capital paulista, e teria cometido o crime ao entrar em uma sala para tirar a radiografia da arcada dentária da menina. A vitima contou o ocorrido para mãe logo que saiu do local.



"Ele apresentava uma desculpa, essa desculpa vinha por terra, montava uma outra desculpa, então isso foi dando para versão dele cada vez um valor menor e nos foi deixando mais claro de que ele estava mentindo", disse o delegado.



A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico do suspeito, que foi indiciado por estupro de vulnerável e exercício ilegal da profissão, já que não apresentada certificado para manusear o aparelho de raio-x.



O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo está investigando a clínica, cujo dono é parente do acusado.



Outras vítimas

Após a denúncia ganhar repercussão, uma outra criança disse ter sido abusada pelo mesmo homem há 15 dias. A menina contou história semelhante a primeira: após a mãe ser impedida de entrar na sala de exame por falta de colete extra contra a radicação, ela entrou no local sozinha e o funcionário cometeu o abuso.



A vítima passou por exame de perícia no hospital Pérola Bayton.