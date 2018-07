Acidentes na Washington Luíz causam uma morte e lentidão

Motoristas enfrentaram lentidão para chegar ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da cidade

A avenida Washington Luíz, na Zona Sul da cidade de São Paulo foi local de dois acidentes nesta segunda-feira (16), uma pessoa morreu após um carro ter atingido um poste. Em outra batida, um poste caiu e causou lentidão para os motoristas que desejavam chegar ao Aeroporto de Congonhas.



A pessoa que pilotava o carro que bateu no poste ficou preso nas ferragens do veículo e teve de ser retirado com o auxílio do Corpo de Bombeiros, mas a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ali mesmo.



No acidente perto do aeroporto, a colisão foi entre um carro e uma moto, que acabaram atingindo o poste que tombou em direção à pista e causou o trânsito.



O motociclista ficou ferido e foi socorrido, mas não há informações sobre seu estado de saúde.



A Eletropaulo interditou duas faixas para realizar a troca do poste caído. O bloqueio causou lentidão para quem seguia para o Aeroporto de Congonhas.