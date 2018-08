Acidente na rodovia Anchieta deixa um morto

Pista registra tráfego congestionado no sentido litoral

Uma pessoa morreu em um engavetamento na Rodovia Anchieta, em São Bernardo, na manhã desta segunda-feira (6). Os motoristas enfrentam tráfego congestionado no sentido do litoral.



O acidente teria sido causado após um caminhão acelerar a velocidade após o pedágio, tentar desviar de uma carreta e atingir três carros. A vítima do acidente foi o motorista de de um dos veículos atingidos, que fixou preso nas ferragens.



No momento da colisão as pistas estavam em operação Comboio, devido a baixa visibilidade causada pela neblina na região.



De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta Imigrantes, a faixa da esquerda da rodovia está interditada e o comboio segue apenas pela faixa da direita.