Acidente na Dutra deixa um morto e oito feridos

ônibus bate em traseira de caminhão na Dutra Foto: Divulgação/PRF

Um acidente entre um ônibus e caminhão na madrugada desta terça-feira (8) na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), deixou uma pessoa morta e outras oito feridas.A vítima foi o motorista do coletivo, Vanildo Taite da Silva, de 62 anos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal da Vila Industrial, não há informações sobre o estado de saúde deles.O veículo, que transportava 22 passageiros, bateu por volta da 1h30 da manhã na traseira de um caminhão e caiu em um terreno às margens da rodovia, na altura do Km 138, no sentido do Rio de Janeiro. O ônibus tinha saído de São Paulo com destino a capital fluminense.Inicialmente, a informação divulgada foi a de que o motorista teria dormido ao volante.A Expresso do Sul, empresa que operava a linha, informou, por meio de nota, que lamenta o acidente, que está tomando todas as atitudes para dar suporte aos passageiros, e que o ônibus "estava dentro da velocidade regulamentada e o motorista com o tempo de descanso respeitado". A empresa está investigando as causas do acidente.