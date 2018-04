Acidente entre van escolar e caminhão deixa crianças feridas

11h52 Caminhão x Van, Rua Antônio Ricardo, 1 (referência rua da reserva, 352) – Vila Lourdes – Carapicuíba, 10 viaturas e Águia a caminho no atendimento, várias vítimas sendo atendidas, aguardando mais informações #193R. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 13 de abril de 2018

Um acidente envolvendo uma van escolar e um caminhão, nesta sexta-feira (13), em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo deixou pelo menos 12 pessoas feridas entre elas nove crianças.O Corpo de Bombeiros informou que 10 viaturas foram deslocadas para a rua Antônio Ricardo, no bairro Vila Lourdes, para atender as vítimas. De acordo com a corporação, uma das crianças teve parada cardiorrespiratória e foi levada pelo Helicóptero Águia para um hospital.A maioria dos feridos foram atendidos na calçada, porém, algumas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram levados para hospitais da região. Porém, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.