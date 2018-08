Acidente em Carapicuíba deixa dois mortos

Ocupantes de uma moto envolvida na colisão morreram no local

Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (1º) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, causou a morte de duas pessoas. A colisão aconteceu entre um carro e uma motocicleta.



O carro conduzido por um tenente do Exército, que não teve a identidade revelada, bateu de frente com a moto e causou a morte dos dois ocupantes dela. O motorista do carro não se feriu.



O acidente aconteceu por volta das 5h15 na avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, próximo ao Rodoanel Mario Covas.



O trânsito na avenida ficou totalmente bloqueado e as linhas de ônibus que passam pela via foram alteradas.



A perícia avaliou a área para apontar as causas do acidente.