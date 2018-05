Acidente doméstico é principal hipótese para incêndio, diz secretaria de Segurança

Porém, para o Corpo de Bombeiros, outras hipóteses são consideradas, como curto-circuito

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, disse na manhã desta quarta-feira (2) que um acidente doméstico é a principal hipótese para a causa do incêndio que causou o desabamento do prédio, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada de terça-feira (1º).



"A primeira linha de investigação é que foi provavelmente um acidente doméstico. Parece que aconteceu uma explosão de botijão ou de uma panela de pressão. Isso vai ser apurado", afirmou o secretário.



A informação foi repassada por moradores, que descreveram os incidentes, mas também mencionaram uma briga de casal, minutos antes do acidente.



O Instituto de Criminalística de São Paulo vai analisar dois botijões de gás encontrados nos escombros.



Porém, para o Corpo de Bombeiros, outras hipóteses são consideradas, como curto-circuito.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira. O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



Até a manhã desta quarta-feira (2) só havia a confirmação de uma pessoa desaparecida, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento, instantes antes de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Porém, outras 43 pessoas, cadastradas pela Prefeitura de São Paulo, como moradores do prédio, ainda não se apresentaram no local.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 200 moradores.