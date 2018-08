Acidente derruba parte estrutura de pedágio da Bandeirantes

Rodovia está interditada no sentido São Paulo no km 50, em Caieiras

Uma carreta derrubou na manhã desta sexta-feira (3) parte da cobertura da praça de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. A pista no sentido da capital, na altura do km 50, está interditada.



Não há registro de feridos e o caminhão foi o único veículo envolvido no acidente. O veículo que transportava uma retroescavadeira bateu na marquise da praça de pedágio do km 36, que cedeu.



A Autoban, concessionária responsável pela pista, recomenda que os motoristas utilizem a Rodovia Anhanguera e as equipes trabalham para liberação da praça de pedágio e evitar novos acidentes.



"As Rodovias Anhanguera e Bandeirantes apresentam pontos com congestionamento entre Jundiaí a São Paulo", informou a concessionária.