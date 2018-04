'A melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre ele'

O aplicativo SimSimi tem causado pânico e revolta entre pais e professores, que o acusam de estar incentivando jovens a cometer suicídio. O app ganhou repercussão após três estudantes de escolas tradicionais paulistanas terem tirado a própria vida nos últimos 20 dias. A estatística pressionou a empresa a interromper o serviço no país, sob a justificativa de que estaria causado "impacto social negativo e significativo".

Há exatamente um ano, em abril de 2017, o jogo da Baleia Azul também levou o medo às famílias ao promover um desafio onde o jogador deveria realizar 50 tarefas, incluindo assistir a filmes de terror, ouvir músicas psicodélicas e praticar atos de automutilação - o último desafio consistia no suicídio.

Em ambos os casos, a culpa foi colocada na tecnologia. Para o psiquiatra Celso Lopes de Souza, no entanto, jogos e aplicativos não tem esse impacto estimado pela população na causa das mortes. "O suicídio é uma coisa muito mais complexa, é associado a uma sequência de processamentos distorcidos da realidade, que culminam na ação. Raramente só um fator é responsável" afirma.

Segundo Celso, que já foi professor de curso pré-vestibular e hoje desenvolve um programa de alfabetização socioemocional nas escolas intitulado Semente, é muito comum as pessoas simplificarem a causa do suicídio e, por isso, é necessário promover debates mais profundos sobre o tema.

"Para prevenir o suicídio, é necessário não esconder a sua existência, mas também é importante ter um olhar mais atento sobre a discussão. Os pais devem estar cada vez mais próximos de seus filhos e mostrar que os apoiam incondicionalmente. Já as escolas são um espaço único para ensinar a flexibilização cognitiva - a capacidade de conseguir regular as emoções e de questionar os pensamentos" afirma.

Dados do Ministério da Saúde apontam o suicídio como a quarta maior causa de morte de jovens no país. De acordo com o último levantamento do Mapa da Violência, entre 2004 e 2014, a taxa de adolescentes de 10 a 14 anos que tiraram a própria vida aumentou 40% - entre os jovens de 15 a 19 anos, o crescimento foi de 33%. Já o último estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) revela que, diariamente, cerca de 30 pessoas se matam no Brasil.

"As causas do suicídio estão atreladas a uma tríade cognitiva, conhecida como três ‘Is’: insuportável, impossível e interminável. Insuportável porque a pessoa tende a enxergar maior todos os problemas da sua vida. O impossível aparece porque a pessoa subdimensiona as suas capacidades. E o último, o insuportável, ocorre porque a pessoa tem a sensação de que o seu sofrimento nunca vai acabar. Quem comete suicídio não quer morrer, ela busca renascer dessa situação sob os três ‘Is’ em que está vivendo", conclui Celso.