O quinto andar do Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, abriga a exposição gratuita "Jamaica! Jamaica", que leva o visitante a uma excursão cronológica ao universo sonoro e cultural do país centro-americano. O Destak esteve lá e mostra no vídeo abaixo um pouco do projeto:



A Jamaica é o berço de importantes correntes musicais da segunda metade do século 20: Mento, ska, rosksteady, reggae, e o dub são apenas alguns dos estilos que surgem na ilha.

A história do país se estende para além da música, e suas raízes penetram profundamente nos dias da escravização do povo negro, remetendo as formas tradicionais de canção e dança herdadas da colonização.