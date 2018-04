Nove estações do Metrô receberão postos de vacinação

Ação correrá entre segunda (16) e quinta-feira (19), das 10h às 18h

Na próxima semana, nove estações do Metrô de São Paulo receberão postos de vacinação contra febre amarela. A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde e tem o objetivo de auxiliar no cumprimento da meta de imunizar 95% da população até 30 de maio.



Atualmente, 53,5% foi vacinada. As estações terão atendimento de segunda (16) a quinta-feira (19), das 10h às 18h. Confira abaixo os locais que receberão a campanha:



Estação Sé (Linha1- Azul): Segunda-feira (16)



Estação Clínicas (Linha 2-Verde): Segunda (16) e quarta-feira (18)



Estações Vila Prudente e Sacomã (Linha 2-Verde): Segunda (16), quarta (18) e quinta (19)



Estações Penha e Tatuapé (Linha 3-Vermelha): Segunda (16), quarta (18) e quinta (19)



Estação Ana Rosa (Linha 1-Azul): Segunda (16), quarta (18) e quinta (19)



Estações Campo Limpo e Capão Redondo (Linha 5-Lilás): Todos os dias