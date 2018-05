80% dos bloqueios do Estado de São Paulo já foram liberados

O governo do Estado de São Paulo anunciou na noite de sábado (26) a suspensão de cobrança de pedágio para eixo elevado de caminhões a partir da próxima terça-feira (29).Além disso, o governador anunciou que o Procon-SP irá fiscalizar, junto a polícia, se a redução de 10% do governo no preço do diesel chegou às bombas nos postos. As multas pelas interdições também serão retiradas.



"Quem trabalha com frete, hoje em dia, em função do preço do combustível e dos pedágios não está conseguindo minimamente sobreviver. Do jeito que está hoje, eles estão pagando para trabalhar", afirmou França em entrevista coletiva.



No mesmo dia, policiais do Batalhão de Choque retiraram caminhões parados no Rodoanel, na altura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Porém ainda há pontos de bloqueio.