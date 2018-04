70% não sabem quem é o prefeito de São Paulo

Covas foi identificado como prefeito apenas por três em cada 10 entrevistados. Desse total 38% são do sexo masculino e 23% feminino. O atual prefeito é mais conhecido entre a população que ganha mais de dez salários mínimos - 64%. Em relação aos que tem renda mensal de até dois salários mínimos, apenas 15% o reconhecem.



Questionados, 60% dos entrevistados disseram que a substituição não trará benefícios nem prejuízos para a cidade e 17% acredita que a população será beneficiada pela troca.



A pesquisa consultou 1.031 eleitores da capital paulista. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Segundo pesquisa do Datafolha, 70% dos paulistanos não sabem que Bruno Covas é o Prefeito de São Paulo. O neto do ex-governador Mário Covas assumiu a cadeira no início do abril, quando João Doria renunciou ao cargo como exigência para disputar as eleições ao governo do estado, em outubro.