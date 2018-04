54% das promessas de Doria ainda não saíram do papel

Balanço da Rede Nossa SP revela que só 20 metas da prefeitura foram iniciadas

Um ano e quatro meses após assumir a Prefeitura de São Paulo, a gestão de João Doria (PSDB) não avançou em 54% das metas prometidas durante a campanha eleitoral.



De todos os 53 itens previstos no programa, 20 metas já foram iniciadas e apresentam resultados parciais e 4 metas foram concluídas. Os dados são da Rede Nossa São Paulo e foram extraídos do portal Planeja Sampa, que é mantido pela gestão municipal.



Entre as 20 metas já iniciadas, a média de execução é de 32%. O eixo Desenvolvimento Institucional registrou menor avanço.



De acordo com o levantamento, as metas que apresentam os menores índices de cumprimento são as relacionadas à educação, com apenas 5%; as de habitação (8%); mobilidade (9%); e as vinculadas à secretaria de saúde (11%).



Já as metas com maior índice de realização são as relacionadas à assistência social, com 80% de execução; as de meio ambiente (55%); e as ligadas à cultura (37%).



Em nota, a prefeitura afirma que só será possível identificar o real cumprimento das metas no último ano de gestão.



"Até lá, todas as áreas da Prefeitura estarão mobilizadas para atingir esse resultado e, sempre que possível, superar as metas estabelecidas", diz o texto.



As 29 metas que não registram avanços são aquelas sobre as quais a prefeitura não disponibilizou nenhum dado no portal Planeja Sampa.



Substituição



Com o afastamento de Doria do comando da prefeitura para disputar as eleições de governador em outubro, cabe ao atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), seguir em frente com o plano proposto pela equipe de governo.



A administração afirma que as 53 metas só serão plenamente cumpridas ao final de 2020.

"Mesmo aquelas que já atingiram o valor previsto para 2018 ou 2020 requerem ação e esforços permanentes para que os indicadores não regridam" diz em nota.