5% dos internados por automedicação no país são paulistanos

Os medicamentos de venda livre, presente nas prateleiras das farmácias, não precisam de receita para serem comprados. No entanto, venda livre não quer dizer necessariamente consumo livre. Remédios para gripe, dor de cabeça e má-digestão têm efeitos colaterais e seu uso sem acompanhamento ou orientação pode causar danos à saúde. Últimos dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), do Ministério da Saúde mostram que, no ano passado, cerca de 5% das pessoas internadas devido a intoxicação por automedicação foram na cidade de São Paulo.

Segundo Anthony Wong, diretor médico responsável pelo Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, existem dois tipos de automedicação. Uma delas é a responsável, quando a pessoa ingere um remédio que ela já conhece os efeitos colaterais, como nos casos de cólica menstrual ou enxaqueca. Segundo Wong, o procedimento é positivo pois auxilia na redução de custos da saúde pública, pois não há necessidade de a pessoa recorrer aos locais de atendimento.

Outra, no entanto, diz respeito à prescrição de medicamentos por terceiros, que pode ser perigosa porque cada pessoa pode reagir de forma diferente a uma medicação. Um exemplo é o caso de mães que dão a mesma medicação recomendada aos adultos para os filhos.

"Se a prescrição indevida de medicamentos é prejudicial e pode colocar em risco a vida das pessoas, as consequências também afetam o sistema público de saúde, podendo acarretar custos altos e desnecessários. No caso de medicamentos que dispensam prescrição médica, uso deve ser por tempo limitado e, se os sintomas não cessarem, é imprescindível procurar o médico para uma avaliação detalhada" diz o médico.



A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde.