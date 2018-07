5% dos carros são responsáveis por 54% das infrações de trânsito

A pasta afirmou ainda que aproximadamente 70% dos veículos da capital não registraram nenhuma autuação em 2017.

Mais da metade das infrações de trânsito registradas em São Paulo foram cometidas por 5,5% dos veículos registrados na cidade, ou seja, cada veículo recebeu, em média, quase dez autuações registradas no ano passado.Levantamento registrado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, com base nos dados do painel Mobilidade Segura e divulgado nesta segunda-feira (2), aponta que um grupo de 475 mil veículos foi flagrado 4.736.889 vezes.A pesquisa mostra também que 30% dos pouco mais de 8,6 milhões de veículos que compõem a frota da cidade de São Paulo são responsáveis por todas as autuações por desrespeito às leis de trânsito aplicadas a veículos registrados na capital no ano passado. "Esses 2,6 milhões de veículos receberam 8.685.210 autuações no período", informou a secretaria.