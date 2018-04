40 ônibus atendem usuários das estações fechadas

Todas as estações da linha 1-Azul foram fechadas na manhã desta terça-feira (24) após falta de energia

A SPTrans informou que 40 ônibus foram disponibilizados para atuar na operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência), após o Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo) fechar todas as estações da linha 1-Azul, na manhã desta terça-feira (24).



"O Paese, foi solicitado às 9h15 desta terça-feira a pedido do Metrô para suprir o atendimento entre as estações Tucuruvi e Jabaquara da linha 1-Azul", informou a SPTrans em nota.

Os veículos estão divididos nos percursos: estação do Metrô Tucuruvi - Praça do Correio (10 veículos); estação do Metrô Santana - Praça do Correio (10 veículos); e estação do Metrô Jabaquara - Praça da Sé (20 veículos).



A SPTrans informou ainda que técnicos estão acompanhando e orientando os usuários na região.