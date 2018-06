3/4 dos paulistanos são favoráveis à restrição da circulação de veículos

A volta da inspeção veicular já foi aprovada pela Câmara de São Paulo, em dezembro de 2017, mas o projeto não foi sancionado pela prefeitura.



Zeladoria



Entre os outros itens avaliados na pesquisa está a a questão da zeladoria. Para 48% da população da capital, a preservação e manutenção das praças e parques de São Paulo não é satisfatória. Outros 41% avaliam essa atividade como "regular" e apenas 11% a classificam como "boa" ou "ótima".



A medida é uma das principais frentes do programa "São Paulo Cidade Linda" implantado pelo ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), no início de sua gestão.



Entre os entrevistados, 25% consideram que a preservação e manutenção desses espaços públicos é "ruim" e 23% dizem que é "péssima".



A pesquisa entrevistou 800 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 22 de abril deste ano. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



A reportagem aguarda o posicionamento da Prefeitura de São Paulo.

Mais de três quartos dos paulistanos são favoráveis à adoção de medidas que limitama circulação de veículos para diminuir a poluição na cidade. A constatação foi divulgada nesta quarta-feira (13) em pesquisa da Rede Nossa São Paulo.De acordo com o levantamento, realizado pelo Ibope Inteligência, outros 20% são contrários e 4% não sabem ou não responderam. Entre os que são favoráveis, 30% apontaram que a inspeção veicular ambiental é a medida que mais ajudaria a diminuir a poluição da cidade.A segunda alternativa apontada foi limitar a circulação de veículos em algumas ruas e avenidas do centro expandido da cidade (21%), seguida de ampliar o horário de duração do rodízio na cidade (16%). 13% defendem aumentar o número de dias do rodízio de carros para dois ou mais dias, 11% sugeriram ampliar a área de rodízio e 4% de cobrar pedágio urbano para circular no centro expandido.