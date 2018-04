25 pessoas são presas em ação de combate ao contrabando de cigarros

A ação aconteceu nas cidades de Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Várzea Paulista e Cesário Lange, todas no interior do Estado de São Paulo; na capital, e nos municípios de Linhares, no Espírito Santos; Umuarama, Paraná; Naviraí e Iguatemi, no Mato Grosso do Sul.



A Polícia Federal estima um prejuízo aproximado de R$ 14 milhões aos cofres públicos em tributos sonegados.



O policial militar preso preventivamente foi encaminhado ao presídio Romão Gomes, em São Paulo.



O nome da Operação, Homônimo, decorre do fato de que, coincidentemente, os chefes das duas organizações criminosas investigadas são conhecidos pelo mesmo nome, embora não sejam seus nomes reais.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) uma operação para desarticular duas organizações criminosas, especializada em contrabando de cigarros do Paraguai. 25 pessoas foram presas, entre elas um policial militar.Também foram apreendidos 25 veículos e mais de quatro mil caixas de cigarro - mais de quatro milhões maços de cigarro. Foram cumpridos 35 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, 45 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de sequestro e bloqueio de bens.De acordo com a PF, o grupo atua em pelo menos quatro estados da federação. "Algumas pessoas detidas hoje já haviam sido investigadas na operação Mandrin, deflagrada em 2007, em virtude da prática do mesmo tipo de crime", informou a PF.