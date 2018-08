2,2 milhões de crianças devem se vacinar contra a poliomelite e sarampo

A nova Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo começa na próxima segunda-feira (6) e vai até o dia 31 de agosto em São Paulo, que deve vacinar aproximadamente 2,2 milhões de crianças. Em todo o país, o número deve ser de 11,2 milhões.



Todas as crianças de um ano a menores de cinco do país devem se vacinar contra a poliomelite e sarampo, independente da situação vacinal.



O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos ofertando as vacinas. A meta é vacinar, pelo menos, 95% das crianças para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no país.



Nos estados que registraram casos de sarampo, a vacinação foi antecipada como medida de bloqueio para interromper a circulação do vírus. Em Roraima, a campanha iniciou em março e envolveu pessoas de 6 meses a 49 anos. Já em Manaus (AM), aconteceu em abril e o público vacinado foi de 6 meses a 29 anos de idade. E, em Rondônia, a vacinação está em andamento para crianças de 6 meses a menores de cinco anos. Durante a mobilização nacional, esses estados devem convocar novamente as crianças de um a menores de cinco anos para receber a imunização. As que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a poliomelite durante a vida receberão a VIP. Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a VOP, a "gotinha". Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina Tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.