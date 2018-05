Combustível chega a 12% dos postos de São Paulo

Após nove dias de vias bloqueadas e desabastecimento, cerca de 12% dos postos de gasolina começaram a receber combustível nesta terça-feira (29), na cidade de São Paulo. Na segunda-feira (28), 20 caminhões de gasolina chegaram até os postos da capital. Hoje, a expectativa é que sejam 200.



Segundo a associação das distribuidoras, a situação, no entanto, deve demorar de sete a dez dias para se normalizar.

Isso porque as rodovias do Estado ainda têm 90 interdições parciais, a maioria delas ne Régis Bittencourt. Por ainda haver bloqueios nas vias, o Sincopetro (Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado) diz que as entregas foram feitas sob escolta policial.



"A entrega de combustível é mínima e não há previsão para normalizar a situação na cidade de São Paulo. Cerca de 80% da entrega do combustível é feita pelos caminhões das refinarias que só conseguem sair escoltados. Os outros 20% é feito por caminhoneiros que estão em greve ou com medo de piquetes" diz o presidente do Sincopetro, José Alberto Gouveia.